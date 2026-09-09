Rybakina avanza a las semis del US Open y será la nueva número 1 del mundo

Elena Rybakina redondeó una tarde a pedir de boca en el Abierto de Estados Unidos: su primera semifinal en el torneo y de paso se encumbró a la cima del tenis femenino.

En un partido que deparó alternativas constantes, Rybakina doblegó el miércoles 3-6, 6-1, 6-4 a la campeona olímpica Zheng Qinwen. La victoria aseguró que la kazaja de 27 años se convertirá a partir del próximo lunes en la número 1 del ranking de la WTA.

La reinante campeona del Abierto de Australia se medirá el jueves contra la ganadora del duelo entre la número 4 Coco Gauff y la número 5 Mirra Andreeva. La otra semifinal tendrá como protagonistas a la bicampeona defensora Aryna Sabalenka, la actual número uno, y Jessica Pegula, la tercera de la siembra.

Pero pase lo que pase en Nueva York de aquí al sábado, Rybakina pondrá fin al reinado de 99 semanas de Sabalenka como la número 1 del mundo.

“Ahora mismo es solo un número y, por supuesto, estoy en semifinales, así que mi objetivo es ganar el torneo", dijo Rybakina. “Es un logro increíble, pero ya sabes lo rápido que puede cambiar todo en el tenis, en términos de ranking, durante el partido”.

Rybakina y Zheng saltaron a la cancha del estadio Arthur Ashe apenas ocho horas después de que Ben Shelton certificó su victoria sobre el campeón defensor Carlos Alcaraz a las 3:33 de la mañana, el final más tardío en la historia del US Open.

Rybakina comentó que al principio tuvo dificultades con el sol y las sombras en el Ashe. Le había tocado jugar más tarde en las jornadas anteriores.

Zheng aprovechó los problemas de Rybakina y la china logró su único quiebre del partido ante una de las mejores sacadoras del tenis femenino, tomando una ventaja de 5-3 en el primer set.

Pero Zheng, que venía de concretar impactantes remontadas en sus últimos dos partidos, no pudo sostener la ventaja esta vez. Rybakina reaccionó y arrasó en el segundo set en 38 minutos.

Zheng, la medallista olímpica de oro olímpica en los Juegos de París 2024, sorteó el torneo de clasificación para poder acceder al cuadro principal después de que una cirugía de codo la hiciera caer en el ranking hasta su puesto actual, el número 121. La ex número 4 del mundo tiene garantizado volver a estar entre las 60 mejores del escalafón desde el lunes.

Su marcha a los cuartos de final estuvo cargada de dramatismo. Primero revirtió un déficit 5-0 en el tercer set contra Madison Keys en la tercera ronda y luego volteó otro 5-0 adverso en el primer set en su victoria de octavos de final sobre Iga Swiatek, dueña de seis títulos de Grand Slam.

Pero una doble falta le dio a su rival la ventaja de 5-4 en el tercer set y Rybakina sentenció el duelo con su saque.

Rybakina afrontó el torneo con el objetivo de alcanzar las semifinales para superar a Sabalenka, cuyos malos resultados en la gira de Norteamérica comprometió su condición de número uno.

Si logra alzar el trofeo de campeona de este US Open, Rybakina quedaría con una cosecha de dos majors en 2026 y le faltaría únicamente el título de Roland Garros para completar el Grand Slam de carrera.

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