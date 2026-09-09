Erling Haaland acusa a un jugador del Porto de tocarle el trasero durante una discusión acalorada

Erling Haaland afirmó que Pablo Rosario, del Porto, le tocó el trasero durante la tensa victoria del Manchester City en la Liga de Campeones en el Estádio do Dragão el martes.

Los dos jugadores protagonizaron un tenso altercado en el tiempo de descuento de un partido tumultuoso, tras un enfrentamiento previo en el túnel del vestuario.

La disputa se produjo poco después de que el delantero noruego de 26 años marcara su segundo gol del partido de la fase de liga, lo que aseguró la victoria por 2-0.

Haaland fue derribado por Rosario, lo que provocó un altercado que terminó con una tarjeta amarilla para el delantero. Sin embargo, insinuó que había algo más detrás del incidente.

En declaraciones a la cadena noruega TV2, afirmó: “Tenía muchas ganas de marcar un hat-trick y parecía que él (Rosario) estaba muy decidido a impedir que lo consiguiera. Fue un poco curioso, la verdad”.

“Verás una foto donde me está agarrando el trasero. Será interesante ver esa foto”.

open image in gallery Haaland muestra su decepción tras recibir una tarjeta amarilla ( PA Wire )

El City está a la espera de la confirmación de si la UEFA, organizadora del torneo, tomará medidas disciplinarias tras varios incidentes. El más grave se produjo cuando los jugadores abandonaban el terreno de juego en el descanso.

El Porto se mostró indignado porque Marc Guehi, del City, evitó la tarjeta roja tras golpear a Gabri Veiga en la cabeza con el brazo durante un duelo aéreo al final de la primera parte.

Se produjo un altercado inmediato en el terreno de juego cuando los jugadores del Porto desahogaron su frustración con los árbitros y los rivales, y los ánimos no se calmaron antes del descanso.

La tensión aumentó cuando los equipos abandonaron el terreno de juego, y se informó que hubo empujones y forcejeos en el túnel, lo llevó a la intervención del personal de seguridad. Las imágenes también mostraron al capitán del City, Ruben Dias, colocando la mano sobre el pecho del entrenador del Porto, Francesco Farioli, cerca de la entrada del túnel.

La UEFA revisará los informes del árbitro Szymon Marciniak y de la delegada del partido, Stephanie Ford, antes de decidir si inicia un procedimiento formal. El City podría enfrentarse a una sanción económica si se procede con la denuncia.

Si bien el City fue un justo vencedor, Farioli argumentó que el resultado podría haber sido diferente si el equipo contrario se hubiera quedado con diez hombres.

Dijo: “Las imágenes de la falta sobre Gabri Veiga son muy claras y (Josko) Gvardiol también debería haber recibido una segunda tarjeta amarilla. Se comportó de manera antideportiva cuando ya tenía una amarilla”.

“A este nivel, y jugando contra 10 hombres durante toda la segunda parte... las cosas podrían haber sido diferentes”.

Veiga añadió: “Él (Marciniak) es un árbitro de talla mundial y lo respeto, pero cuando un oponente ataca con el codo y luego hay sangre, no hay mucho que decir. Todos cometemos errores”.

open image in gallery El partido del martes fue un encuentro muy reñido ( PA Wire )

Haaland superó las fricciones del descanso y adelantó al City con un cabezazo en el minuto 47. El Porto reaccionó con garra y creó varias ocasiones claras antes de que Haaland sentenciara el partido.

El delantero noruego marcó cinco goles en sus últimos tres partidos, tres de ellos de cabeza. Atribuyó su buen juego aéreo a los entrenamientos adicionales con su padre, Alf-Inge, excentrocampista del City y del Leeds.

Dijo: “A lo largo de los años, trabajé mucho en mi remate de cabeza. Lo mejoré muchísimo y se convirtió en uno de los puntos fuertes de mi juego”.

“De hecho, ¡hace dos días estaba practicando remates de cabeza con mi padre en el jardín!”.

Traducción de Olivia Gorsin