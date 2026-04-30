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Rutschman y Jackson conectan grand slams y Orioles derrotan 10-3 a Astros

ASTROS ORIOLES
ASTROS ORIOLES (AP)

Adley Rutschman y Jeremiah Jackson despacharon grand slams para que los Orioles de Baltimore vapuleasen 10-3 a los Astros de Houston en el primer juego de una doble cartelera.

Chris Bassitt (2-2) lanzó seis entradas y dos tercios, su salida más larga de la temporada, y permitió una carrera con siete hits. Ponchó a siete y dio una base por bolas.

Rutschman se puso abajo 0-2 ante Steven Okert con un out en la quinta, pero emparejó la cuenta y conectó un batazo hacia el jardín izquierdo-central. El jardinero central Brice Matthews saltó junto a la cerca y la pelota estuvo brevemente en su guante, pero se le salió cuando hizo contacto.

En la séptima, con una carrera ya anotada gracias a una base por bolas con las bases llenas, Jackson conectó un jonrón hacia el jardín izquierdo-central ante Jason Alexander para poner el marcador 10-1.

Fue el tercer grand slam en la carrera de Rutschman y el segundo de Jackson, ambos esta temporada. Fue la octava vez en la historia de la franquicia que los Orioles conectan múltiples grand slams en un mismo juego y la primera desde Steve Clevenger y Nolan Reimold en 2015.

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El mexicano Isaac Paredes conectó tres hits por los Astros, que han perdido cuatro de cinco.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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