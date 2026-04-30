Nathaniel Lowe vuelve a conectar jonrón y Rojos vencen 6-4 a Rockies

Nathaniel Lowe conectó un jonrón por quinta vez en seis juegos y Andrew Abbott lanzó seis sólidos innings, con lo que los Rojos de Cincinnati vencieron el jueves 6-4 a los Rockies de Colorado para llevarse dos de tres en la serie.

Cincinnati (20-11) ha tenido su mejor arranque en 31 juegos desde 2006. Los Rojos han ganado 20 partidos antes del 1 de mayo por primera vez en la historia de la franquicia.

El primer jonrón de la temporada de Tyler Freeman puso a los Rockies arriba 2-0 en la primera entrada. Fue su primer cuadrangular desde el 16 de agosto de 2025, contra los Diamondbacks.

Fue una apertura importante para Abbott (1-2), quien registraba una efectividad de 6.54 en sus primeras seis aperturas. Permitió dos carreras con cinco hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas para conseguir su primera victoria de la temporada.

El jonrón solitario de Lowe fue ante Michael Lorenzen, un ex Rojo, para poner el marcador 2-1 en la segunda entrada.

Lorenzen (2-3) permitió cuatro carreras limpias con cuatro hits, incluidos dos jonrones, en cinco innings y un tercio. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a cinco.

Abbott contó con el respaldo de tres excelentes jugadas defensivas. En la segunda, el dominicano Elly De La Cruz se lanzó a su izquierda para detener la pelota y retirar a TJ Rumfield, y Sal Stewart se zambulló para atrapar la línea de Kyle Karros. En la cuarta, TJ Friedl hizo una atrapada deslizándose en el jardín central para retirar a Freeman.

Los Rockies llenaron las bases con un out en la quinta, pero no lograron anotar. Los Reds tomaron ventaja 3-2 con el jonrón de dos carreras de Friedl, su segundo de la temporada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes