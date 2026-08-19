Rutschman conecta su 1er jonrón con Medias Rojas, que vencen 9-4 a Diamondbacks

Adley Rutschman conectó su primer jonrón como miembro de los Medias Rojas, Ranger Suárez consiguió su primera victoria desde finales de junio y Boston venció el martes 9-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Mickey Gasper también pegó un jonrón por Boston y añadió un sencillo impulsor en la séptima entrada. Los Medias Rojas siguieron bateando, un día después de conectar 16 hits en la paliza 11-1 que propinaron el lunes en el primer juego de la serie.

El martes, totalizaron 13 imparables. Ocho jugadores tuvieron al menos un hit por Boston, que ha ganado tres de sus últimos cuatro duelos.

El venezolano Gabriel Moreno conectó un grand slam en la tercera entrada por Arizona, ampliando su racha de hits a 12 juegos, la mejor de su carrera. Los Diamondbacks han perdido tres seguidos y cinco de siete.

Arizona no contó con el intermedista estelar dominicano Ketel Marte por segunda noche consecutiva. El mánager Torey Lovullo comentó antes del partido que le habían dicho que Marte viajó a Phoenix para someterse a pruebas en la rodilla izquierda, después de no presentarse al primer juego de la serie sin mucha explicación.

El club colocó a Marte en la lista de peloteros restringidos.

Moreno conectó el tercer grand slam de su carrera en la tercera, cuando su compatriota Suárez permitió dos sencillos y llenó las bases al golpear a Corbin Carroll con un lanzamiento. Esa fue la única carrera que permitió Suárez (5-3), quien no ganaba una apertura desde que Boston venció a Washington 6-3 el 29 de junio.

Merrill Kelly (8-11) permitió seis carreras, todas limpias, con siete hits y cuatro bases por bolas en cuatro entradas y fracción.

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