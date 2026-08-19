Piloto de D-backs: Marte vuelve a Phoenix para pruebas de rodilla; espera jugar en 2026

El mánager de los Diamondbacks de Arizona Torey Lovullo afirmó que tiene información acerca de que Ketel Marte viajó de regreso a Phoenix para someterse a pruebas en la rodilla izquierda.

Lovullo añadió que le había sorprendido un poco la falta de comunicación con el segunda base dominicano

Consultado sobre si creía que Marte volvería a jugar para Arizona este año, el piloto confió en que sí. Marte, tres veces elegido al Juego de Estrellas, batea para .249 con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas en 118 juegos esta temporada.

“Lo necesitamos”, manifestó Lovullo antes del juego del martes contra los Medias Rojas de Boston. “Es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, en lo que a mí respecta”.

Arizona colocó el lunes a Marte, de 32 años, en la lista restringida, la segunda vez en temporadas consecutivas que los D-backs lo hacen.

Marte no se presentó al encuentro que Arizona perdió por 11-1 en Boston la noche del lunes, en lo que Lovullo describió como un día de locos mientras el dominicano lidia con un asunto personal. Lovullo comentó que habló con Marte el lunes para tratar de averiguar qué estaba pasando, pero no obtuvo respuestas.

El segunda base viajó con el equipo a Boston y Lovullo no estaba seguro, después de la derrota del lunes por la noche, de si Marte seguía allí.

Esta no fue la primera vez que Marte tuvo una desaparición extraña.

La temporada pasada, fue incluido en la lista restringida cuando su casa en Arizona fue asaltada durante el receso del Juego de Estrellas. Se perdió tres juegos después de volar de regreso a su natal República Dominicana y más tarde se disculpó por su ausencia.

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