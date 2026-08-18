Exjugador venezolano que trabaja para los San Diego Padres es detenido por ICE

Un exjugador venezolano de béisbol que trabaja para los Padres de San Diego fue detenido por funcionarios de inmigración de Estados Unidos a su arribo a Texas en un viaje de trabajo para el club, informó el martes su familia.

Oswaldo Pirela, entrenador de receptores en el sistema de ligas menores de los Padres, está retenido en un centro de detención en El Paso, según muestran registros federales. Los Padres señalaron en un comunicado que el equipo estaba al tanto del arresto de Pirela y que intentaba recabar más detalles.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no respondió de inmediato el martes a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Pirela estaba en un viaje de trabajo cuando fue arrestado el domingo alrededor de las 5 de la mañana en un aeropuerto de El Paso, de acuerdo con su hermana, Daniela Pirela. Los Padres tienen un equipo afiliado de ligas menores en la ciudad, El Paso Chihuahuas.

Daniela Pirela manifestó que su hermano, de 34 años, ha vivido en Estados Unidos durante 12 años y ha cumplido la ley. Comentó que solicitó asilo en 2015 y vive en Peoria, Arizona, con su esposa y dos hijos, de 9 y 4 años, quienes son ciudadanos de Estados Unidos.

“Desde que llegó a este país, lo único que ha hecho es seguir las reglas de este país y hacer las cosas correctamente”, le informó Daniela Pirela a The Associated Press.

Oswaldo Pirela tuvo una breve carrera como jugador en ligas menores como receptor en la organización de los Texas Rangers.

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Turbay es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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