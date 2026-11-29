George Russell necesita dejar atrás una racha de malas carreras y demostrar que todavía puede vencer al campeón de F1 Kimi Antonelli, mientras el Gran Premio de Qatar del domingo prepara una batalla entre los compañeros de equipo de Mercedes.

Russell tuvo ventaja sobre Antonelli durante toda la clasificación del sábado para arrebatar la pole position y ahora busca su primera victoria desde el Gran Premio de Azerbaiyán de septiembre, hace siete carreras.

En ese lapso, Antonelli ha hecho historia como el campeón más joven de la F1, mientras su compañero de equipo ha fallado repetidamente en convertir sólidos resultados de clasificación en podios. La semana pasada, el viejo rival Max Verstappen se burló de Russell tras un error en Las Vegas.

“Solo necesito intentar convertirlo mañana porque los domingos han sido bastante basura”, manifestó Russell después de la clasificación.

Mercedes ha sido tan dominante durante todo el fin de semana en un circuito cuyas curvas de alta velocidad favorecen a su auto, que Lando Norris, quien clasificó tercero para McLaren, prácticamente descartó desafiar a Antonelli y Russell por la victoria. “Estos tipos simplemente fueron demasiado rápidos”, comentó Norris.

La mala racha de Russell lo ha hecho caer al cuarto lugar en la clasificación, a 138 puntos de Antonelli. Ha sido un año largo y duro para Russell, quien era favorito al título al inicio del año con un Mercedes dominante y un compañero que venía de una temporada de novato sin victorias. En cambio, 2026 ha girado en torno al italiano de 20 años.

La largada —un problema persistente para Russell— será crucial, al igual que la estrategia en un circuito que castiga los neumáticos de los autos. El desgaste es tan alto que el proveedor de neumáticos Pirelli ha fijado un límite de 27 vueltas por juego de neumáticos, lo que significa que todos los pilotos deberán detenerse al menos dos veces en la carrera de 57 vueltas.

El GP de Qatar es la penúltima carrera de la temporada y marca el regreso de la F1 a Oriente Medio en una temporada alterada por la guerra de Irán. La final de temporada en Abu Dabi será la próxima semana.

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