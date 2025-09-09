Royce Lewis conecta dos jonrones mientras los Mellizos aplastan 12-3 a los erráticos Angelinos

Royce Lewis conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras mientras los Mellizos de Minnesota vencieron 12-3 a los desordenados Angelinos de Los Ángeles el lunes por la noche.

James Outman también se fue profundo mientras los Mellizos avanzaban a 4-0 contra los Angelinos esta temporada, superándolos 33-7.

El equipo de Los Ángeles cometió cuatro errores, incluidos dos del tercera base cubano Yoan Moncada.

El primer cuadrangular de Lewis rozó la punta del guante de Bryce Teodosio en la bartda del jardín central en la segunda entrada.

Simeon Woods Richardson (6-4) permitió tres carreras y ponchó a seis en cinco episodios de labor. Travis Adams ponchó a cuatro en una entrada y dos tercios de relevo.

Luke Keaschall bateó un sencillo productor, Matt Wallner conectó un doble de dos carreras y Austin Martin pegó un doble y anotó tres carreras. Los Mellizos aún estaban 4 de 18 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 hombres en base.

El abridor de los Angelinos, Caden Dana (0-1), ponchó a un récord personal de nueve, caminó a cinco y permitió cinco carreras en cuatro entradas y dos tercios. El venezolano Sebastián Rivero conectó un doble impulsor en su primer juego de Grandes Ligas en casi tres años.

Por los Angelinos, los venezolanos Sebastián Rivero de 3-1 con una anotada y dos impulsadas, Oswald Peraza de 2-0 con una anotada y Luis Rengifo de 4-0; el puertorriqueño Matthew Lugo de 4-1 con una anotada; y el el cubano Yoan Moncada de 3-0.

