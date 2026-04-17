El Grupo L podría ser lo más parecido a un "grupo de la muerte" en este Mundial

Con Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana, el Grupo L representa uno de los más exigentes en la ronda inicial del Mundial.

Un torneo ampliado a 48 selecciones prácticamente ha erradicado la posibilidad de un “grupo de la muerte”, con varios equipos de primer nivel emparejados en el mismo grupo.

Pero con Inglaterra, subcampeona consecutiva de la Eurocopa y Croacia, que llegó a la final del Mundial en 2018 y a las semifinales en 2022, el Grupo L cuenta con dos pesos pesados.

A eso se suma una selección de Panamá ubicada en el puesto 33 del ranking de la FIFA y Ghana, que tiene jugadores destacados que militan en Europa como Antoine Semenyo, Iñaki Williams y Thomas Partey.

Inglaterra

Han pasado 60 años desde que Inglaterra ganó el Mundial en casa en 1966, su único gran trofeo internacional.

Desde la década de 1990, los aficionados ingleses han cantado con ironía “It's coming home”, una canción que se burla de las expectativas del país y de la decepción final tras décadas de espera para volver a levantar un trofeo.

Sin embargo, Inglaterra ha disfrutado de un periodo sostenido de buenas actuaciones en grandes torneos durante los últimos ocho años: alcanzó las semifinales del Mundial en 2018 y luego disputó finales consecutivas del Campeonato Europeo en 2021 y 2024.

Eso ocurrió bajo el mando del exseleccionador Gareth Southgate, quien renunció tras perder la final de la Eurocopa 2024 ante España y fue reemplazado por el técnico alemán Thomas Tuchel.

Tuchel condujo a Inglaterra a la clasificación para el Mundial con un registro perfecto de victorias y sin encajar un solo gol. Aun así, el rendimiento no siempre ha sido convincente y está en duda si la plantilla de Inglaterra ha mejorado o ha retrocedido desde la Eurocopa.

Croacia

Croacia se ha acostumbrado a dar la nota en el Mundial.

Fue tercera en su primer Mundial en 1998 tras independizarse de Yugoslavia.

Veinte años después alcanzó la final del Mundial de 2018, que perdió ante Francia. En Qatar, hace cuatro años, Croacia fue semifinalista, eliminando a Brasil en el camino.

El eterno Luka Modric sigue siendo el baluarte de Croacia, con 40 años. El ex mediocampista del Real Madrid conquistó seis Ligas de Campeones durante una etapa repleta de títulos en España. Recibió el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo tras la marcha de Croacia hasta la final del Mundial de 2018.

Hoy en día hay menos nombres estelares de los grandes equipos europeos a los que Croacia pueda recurrir. Mateo Kovacic, volante del Manchester City, se ha perdido gran parte de la temporada por lesión, pero se espera que esté en condiciones a tiempo para el Mundial.

Ghana

El delantero Antoine Semenyo es el jugador más destacado de Ghana y llega al Mundial tras una gran temporada con el Manchester City de la Liga Premier.

Su nivel con el Bournemouth despertó el interés de los principales clubes de Inglaterra antes de incorporarse al City por 87 millones de dólares en enero.

Ghana se ha clasificado a cinco de los últimos seis mundiales, y su mejor actuación fue en 2010, cuando avanzó a cuartos de final.

Esa derrota es considerada una de las mayores injusticias en la historia del torneo, después de que el uruguayo Luis Suárez usara la mano para despejar sobre la raya un cabezazo de Dominic Adiyah en el último minuto del tiempo extra. Suárez fue expulsado y Ghana recibió un penal, pero Asamoah Gyan no lo convirtió. Uruguay terminó ganando en la tanda de penales.

Desde entonces, Ghana no ha superado la fase de grupos y, pese a haberse clasificado a este Mundial, no logró clasificarse para la más reciente Copa Africana de Naciones.

Su preparación para el Mundial ha sido turbulenta. El técnico Otto Addo fue despedido en marzo tras cuatro derrotas consecutivas. Carlos Queiroz, previo técnico del Real Madrid, fue designado para hacerse cargo.

Panamá

Panamá disputará apenas su segundo Mundial tras haberse clasificado previamente en Rusia 2018.

Terminó primero en su grupo de las eliminatorias y ha protagonizado campañas destacadas en torneos regionales recientes: llegó a la final de la Copa Oro 2023 y de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2025.

Su principal figura es el lateral derecho Amir Murillo, quien a mitad de temporada pasó del Olympique de Marsella al Besiktas turco. Jugará en su segundo Mundial — disputó dos partidos en 2018.

Thomas Christiansen, quien dirigió a Leeds y Union Saint-Gilloise en el fútbol europeo, ha guiado a Panamá al Mundial. El danés -nacionalizado español está al frente desde 2020.

Aunque Inglaterra y Croacia serán las favoritas para avanzar, Panamá será un rival con opciones para colarse como tercer puesto y con posibilidades de alcanzar la ronda de dieciseisavos de final.

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