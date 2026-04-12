García pasa del enojo a la comedia durante la última ronda del Masters

Sergio García rompió su driver en el hoyo 2 de Augusta National tras un arrebato en el área de salida, y luego creó un momento más ligero en ese mismo hoyo cuando cargó por un rato los palos de su compatriota Jon Rahm el domingo en el Masters.

El grupo de García y Rahm, que reunió a dos compatriotas y excampeones, siempre iba a generar algo de revuelo, incluso con ambos fuera de la pelea. Luego García aportó el drama.

El campeón del Masters de 2017 se mostró frustrado en el seguimiento de su swing cuando su primer golpe del día se fue muy a la derecha. Tras un bogey en el hoyo 1, García perdió los estribos en el segundo tee, estrellando el palo contra el césped dos veces después de pegar un tiro que terminó en el búnker.

Luego arremetió contra una mesa que tenía encima una hielera verde. Eso dejó la cabeza de su driver colgando de la varilla, y él se inclinó y la arrancó por completo.

García fue descalificado en 2019 en el Saudi International por dañar los greens en un momento de frustración. Esta vez logró controlarse antes de que llegara a ese punto.

Más tarde en ese mismo hoyo, la situación se volvió cómica cuando García empezó a cargar la bolsa de Rahm mientras el caddie de Rahm atendía el búnker. El público aplaudió cuando Rahm le quitó la bolsa a García y empezó a cargarla él mismo, mientras el caddie Adam Hayes se apresuraba para alcanzar a los jugadores.

García sí logró hacer par en el hoyo 2 antes de hacer bogey en los hoyos tres y cuatro.

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