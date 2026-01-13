Stay up to date with notifications from The Independent

El zaguero portugués João Cancelo regresa al Barcelona cedido por Al-Hilal

JOAO CANCELO
JOAO CANCELO (AP)

El Barcelona anunció el martes el regreso del lateral portugués João Cancelo en calidad de préstamo procedente del club saudí Al-Hilal.

Cancelo firmó un contrato hasta el final de la temporada, dijo el club catalán.

El lateral derecho, de 31 años, jugó con el club catalán en la temporada 2023-24, cedido a préstamo por el Manchester City. Disputó 42 partidos durante esa etapa, con cuatro goles y cinco asistencias. Se marchó después a Al-Hilal, donde sumó 45 partidos.

Cancelo jugó previamente para Benfica, Valencia, Inter de Milán, Juventus y Bayern Múnich, además del Manchester City.

El Barcelona lidera La Liga española en su punto medio, con cuatro unidades de ventaja sobre su escolta Real Madrid.

Además, el club catalán se encuentra en el puesto 15 en la fase de liga de la Liga de Campeones.

Su próximo partido será contra Racing el jueves en los octavos de final de la Copa del Rey.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

