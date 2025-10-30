Defensa de Bengals realiza reunión de jugadores para buscar un cambio

La defensa de los Bengals de Cincinnati, que ocupa el puesto 30 en la NFL en puntos permitidos por serie y fue la responsable de la derrota de la semana pasada por 39-38 ante los Jets de Nueva York, se congregó el lunes para una reunión de jugadores.

“Tenemos liderazgo. Los chicos nos están guiando. Trey (Hendrickson), Logan (Wilson), (Oren Burks), Geno (Stone) y (Jordan Battle) y BJ (Hill), nos están guiando bastante bien. Puede ser fácil perder la cabeza, para decirlo brevemente, después de un juego como ese... Cada quien sabe su responsabilidad, pero también vamos a crecer y mejorar juntos”, dijo el linebacker novato Demetrius Knight Jr.

Aunque los jugadores no han revelado lo que se abordó en la reunión, el enfoque esta semana en el lado defensivo del balón de cara al juego del domingo contra los Bears de Chicago se ha centrado en cualidades intangibles y en el tacleo.

Tras la derrota del domingo, el entrenador Zac Taylor dijo que estaba buscando a alguien que diera un paso adelante y liderara la defensa. Dijo que la reunión del lunes fue un paso en la dirección correcta.

“Quieres que los chicos tomen la iniciativa y asuman la responsabilidad. Todos tienen la intención correcta. Todos tienen una gran energía", señaló Taylor. !Todos quieren jugar bien en defensa y ayudarnos a ganar juegos. La ofensiva tiene que hacer su trabajo también. Los equipos especiales tienen que dar un paso adelante y hacer su trabajo también. Claro, ellos (la defensa) han recibido mucha atención esta semana, pero al mismo tiempo, hay cosas en las tres fases que tenemos que mejorar”.

Los Bengals también lideran la NFL en tacleos fallidos. Antes de las prácticas de esta semana, los Bengals han realizado ejercicios adicionales de tacleo que dan a los jugadores la oportunidad de trabajar en la técnica. Aunque no están realmente tacleando a otros jugadores al suelo, están trabajando en los fundamentos.

Los entrenadores también han pasado tiempo extra hablando con los jugadores sobre el tacleo durante las reuniones.

“Solo tienes que confiar en tu técnica y seguir al final del día. Queremos tener una defensa que juegue rápido y taclee bien en el callejón y sea excelente en los fundamentos", señaló el coordinador defensivo Al Golden. "Como coordinador, definitivamente no quiero vacilación en ningún nivel de la defensa, así que trabajamos duro para eliminar eso. Queremos que los chicos jueguen rápido, con energía, con pasión y si hay vacilación, tenemos que deshacernos de ella rápidamente”.

Golden también vio la reunión solo de jugadores como algo positivo.

“Hay un estándar más alto allí. Decepcionamos a nuestros hermanos en equipos especiales y ofensiva y no podemos hacer eso. Es así de simple. No sé de qué se habló, ni debería. Parece que el hecho de que se haya convocado es un sentido de urgencia allí, como debería ser, porque no podemos hacerle eso a la ofensiva o a los equipos especiales nuevamente”, añadió Golden.

