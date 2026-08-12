Rojos vencen 5-4 a Medias Blancas en 10 entradas en noche especial para el fanático

El dominicano Elly de la Cruz impulsó al corredor automático Matt McLain con un elevado de sacrificio en la parte alta de la décima entrada, y los Rojos de Cincinnati rompieron el martes una racha de tres derrotas con una remontada y un triunfo por 5-4 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Los Rojos reaccionaron tras estar abajo por tres carreras en la octava entrada y después de que el abridor de Chicago, Sean Burke, permitió apenas una carrera con tres hits en siete innings.

Sean Newcomb (1-3) cargó con la derrota. Brock Burke (5-4) se acreditó la victoria y Emilio Pagan consiguió su 14to salvamento con una décima entrada perfecta.

Bryan Hudson permitió un sencillo impulsor de De la Cruz en la octava y Tyler Stephenson remolcó dos carreras con un sencillo con las bases llenas ante Grant Taylor para empatar el marcador.

Los Medias Bancas reunieron a 38.113 aficionados, su noveno lleno total, por un obsequio singular: sombreros estilo papal con el emblema del equipo en honor del papa León XIV, quien toda la vida ha sido seguidor del equipo y asistió al Juego 1 de la Serie Mundial de 2005 cuando era conocido como el padre Robert Prevost. La hermana Mary Jo Sobieck realizó el primer lanzamiento.

Brenton Doyle conectó el primer lanzamiento de Nick Lodolo a 415 pies por todo el jardín central. Fue la cuarta vez en su carrera que ha conectado jonrón en el primer turno de un encuentro y la sexta que lo han conseguido los Medias Blancas en esta temporada.

Los cubanos Edgar Quero y Miguel Vargas también pegaron jonrones solitarios por los Medias Blancas.

Burke repartió tres hits en siete innings, permitiendo una carrera por el tercer jonrón del venezolano Eugenio Suárez en cuatro juegos, su 17mo. Burke, quien ha permitido dos carreras o menos en ocho de sus últimas nueve aperturas, ponchó a ocho el martes y no otorgó bases por bolas.

Muneteka Murakami extendió a 26 juegos su racha embasándose con un doble en la octava. ___

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