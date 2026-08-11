Skubal permite 3 carreras en 5 entradas en su debut en casa con los Dodgers

Tarik Skubal permitió tres carreras con cuatro hits mientras lanzaba cinco entradas en el debut en casa del ganador consecutivo del Premio Cy Young con los Dodgers de Los Ángeles ante Kansas City la noche del lunes.

Skubal abandonó el juego con los Dodgers abajo 3-2 tras una primera apertura decente, aunque poco espectacular, con el uniforme blanco de local. Aunque ponchó a seis, el estelar lanzador no estuvo a la altura de la predicción previa al juego del mánager Dave Roberts de “una noche eléctrica” para el aclamado zurdo y su equipo en mala racha, que había perdido ocho de nueve antes de iniciar esta serie en casa.

Skubal necesitó 95 lanzamientos y apenas logró una entrada de 1-2-3 contra los Reales, con Jac Caglianone castigándolo con un jonrón de dos carreras y un sencillo productor. Skubal también otorgó dos bases por bolas y golpeó a un bateador en apenas su segunda aparición en su carrera en el Dodger Stadium, subiendo al montículo nueve días después de que los campeones defensores lo adquirieran desde Detroit en el mayor canje del cierre de traspasos.

Los Ángeles entregó tres prospectos prometedores por lo que podría ser un alquiler a corto plazo del Skubal de 29 años, quien se beneficiará de la agencia libre sin restricciones este invierno.

Skubal debutó con los Dodgers en el Wrigley Field el martes pasado, lanzando seis entradas de pelota de dos carreras y cuatro imparables, con seis ponches, en la derrota 5-1 de su nuevo equipo ante los Cachorros de Chicago.

Los campeones consecutivos de la Serie Mundial tenían los prospectos y el impulso para salir a buscar al ganador consecutivo del Premio Cy Young —y la recepción de Skubal en Chavez Ravine mostró que sus aficionados todavía no dan por sentada la mentalidad ganadora de su equipo de grandes recursos.

Cuando se anunció a Skubal en la alineación como abridor, los aficionados de los Dodgers respondieron con fuertes ovaciones y una serenata de “Skuuuuuu!”.

La apertura fue la 18va de Skubal en la temporada y apenas la 11ma desde que se perdió un mes y medio tras una cirugía en el codo, lo que en teoría lo deja más fresco para los desafíos que vienen en la lucha por el banderín.

La rotación de los Dodgers, afectada por lesiones, recibirá más ayuda el martes cuando el dos veces ganador del Cy Young Blake Snell salga de la lista de lesionados para hacer apenas su segunda apertura de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes