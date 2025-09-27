Jonrón de Montgomery en la 9na da victoria a Medias Blancas, 10-9 ante Nacionales

Colson Montgomery conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada, el venezolano Lenyn Sosa bateó de 3-3 con un jonrón y tres carreras impulsadas, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el viernes a los Nacionales de Washington por 10-9 para romper una racha de cinco derrotas consecutivas.

Luis García Jr. conectó tres de los seis jonrones de Washington, la mayor cantidad en su carrera. Josh Bell, CJ Abrams y Daylen Lile dispararon también jonrones para los Nacionales. Fue la mayor cantidad de cuadrangulares del equipo en un juego desde el 19 de julio de 2021 contra Miami.

Fraser Ellard (1-2) lanzó un tercio de entrada para llevarse la victoria y Grant Taylor lanzó un noveno inning sin carreras para su sexto salvamento.

El dominicano Jose A. Ferrer (4-4) permitió dos carreras —una de ellas sucia— en la novena, su cuarto salvamento desperdiciado.

La racha de 14 entradas consecutivas sin permitir carreras de Jordan Leasure, que había sido la tercera más larga activa en lal mayores, se rompió.

Chase Meidroth llegó a base por un error de fildeo y abrió la pizarra cuando el cubano Miguel Vargas conectó un sencillo. Brooks Baldwin bateó un doble para impulsar dos carreras y luego anotó con un doble de Sosa para darle a los Medias Blancas una ventaja de 4-0.

Sosa conectó un jonrón para abrir la cuarta entrada y Kyle Teel añadió un sencillo impulsor para poner el encuentro 6-1.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 5-2 con dos anotadas y una empujada, Édgar Quero de 4-1 con una anotada. El venezolano Sosa de 4-3 con una anotada y tres producidas.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 1-0.