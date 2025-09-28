Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Rojos se acercan a playoffs tras vencer 7-4 a los Cerveceros

Associated Press
Sábado, 27 de septiembre de 2025 23:28 EDT
ROJOS CERVECEROS
ROJOS CERVECEROS (AP)

Sal Stewart conectó un jonrón e impulsó una carrera con un sencillo, el dominicano Miguel Andújar se fue de 5-3 y los Rojos de Cincinnati dieron un paso más hacia su primera clasificación a la postemporada desde 2020 al vencer el sábado por la noche 7-4 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Rojos obtendrán el tercer y último puesto de comodín de la Liga Nacional si vencen a los Cerveceros o si los Mets de Nueva York pierden ante los Marlins de Miami el domingo. Una derrota de los Rojos y una victoria de los Mets enviarían a Nueva York a los playoffs en su lugar.

Ese tercer equipo de comodín se dirigirá a Los Ángeles para comenzar una serie al mejor de tres contra los Dodgers el martes.

Cincinnati y los Mets, que vencieron a los Marlins 5-0 el sábado, tienen ambos un récord de 83-78. Los Rojos poseen el desempate directo porque ganaron 4-2 contra los Mets esta temporada.

El venezolano Jackson Chourio conectó un jonrón para los Cerveceros, quienes aseguraron el mejor récord de la temporada regular en las mayores y la ventaja de local durante toda la postemporada gracias a la derrota de los Filis de Filadelfia 5-0 ante los Mellizos de Minnesota.

Relacionados

El dominicano Noelvi Marte comenzó alcanzando base por un error de lanzamiento del abridor Robert Gasser (0-2). Marte avanzó a tercera con un doble de Andújar y anotó con un sencillo de Stewart con un out.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in