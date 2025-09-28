Rojos se acercan a playoffs tras vencer 7-4 a los Cerveceros

Sal Stewart conectó un jonrón e impulsó una carrera con un sencillo, el dominicano Miguel Andújar se fue de 5-3 y los Rojos de Cincinnati dieron un paso más hacia su primera clasificación a la postemporada desde 2020 al vencer el sábado por la noche 7-4 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Rojos obtendrán el tercer y último puesto de comodín de la Liga Nacional si vencen a los Cerveceros o si los Mets de Nueva York pierden ante los Marlins de Miami el domingo. Una derrota de los Rojos y una victoria de los Mets enviarían a Nueva York a los playoffs en su lugar.

Ese tercer equipo de comodín se dirigirá a Los Ángeles para comenzar una serie al mejor de tres contra los Dodgers el martes.

Cincinnati y los Mets, que vencieron a los Marlins 5-0 el sábado, tienen ambos un récord de 83-78. Los Rojos poseen el desempate directo porque ganaron 4-2 contra los Mets esta temporada.

El venezolano Jackson Chourio conectó un jonrón para los Cerveceros, quienes aseguraron el mejor récord de la temporada regular en las mayores y la ventaja de local durante toda la postemporada gracias a la derrota de los Filis de Filadelfia 5-0 ante los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Noelvi Marte comenzó alcanzando base por un error de lanzamiento del abridor Robert Gasser (0-2). Marte avanzó a tercera con un doble de Andújar y anotó con un sencillo de Stewart con un out.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz de 4-1.

