Rogers y Henderson lideran a los Orioles en una victoria 6-3 sobre los Medias Rojas

Trevor Rogers llevó una blanqueada hasta la séptima entrada y Gunnar Henderson disparó un jonrón en solitario y un triple impulsor el lunes por la noche para guiar a los Orioles de Baltimore a una victoria de 6-tres sobre los Medias Rojas de Boston.

El principal prospecto de los Orioles, Samuel Basallo, quien era el prospecto número ocho en todo el béisbol antes de ser llamado para su debut en las Grandes Ligas el domingo, conectó un doble contra el Monstruo Verde para su primer extra-base y añadió un sencillo de dos carreras en la novena. Ryan Mountcastle tuvo tres sencillos.

El abridor de Boston, Dustin May (7-9), permitió dos carreras en ocho imparables y dos bases por bolas, ponchando a cinco en seis entradas para perder por segunda vez en tres aperturas desde que fue adquirido por Boston procedente de los Dodgers en la fecha límite de cambios.

Boston redujo la diferencia a 6-3 en la novena con un doble de dos carreras de Jarren Duran con dos outs. Pero Yennier Cano logró que Ceddanne Rafaela conectara un rodado con el bate roto hacia tercera para el último out.

Por los Orioles, el dominicano Sam Basallo bateó de 5-2 con una carrera anotada y dos impulsadas; el puertorriqueño Luis Vazquez de 4-1 con una anotada.

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 3-0.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.