Trevor Story da a Medias Rojas su 10ª victoria dejando a sus rivales tendidos en el terreno

Trevor Story conectó un batazo ante un cuadro adelantado con las bases llenas y sin outs en la novena entrada y los Medias Rojas de Boston superaron el viernes 2-1 a los Marlins de Miami.

El imparable de Story fue apenas el tercero de Boston en el juego. Por décima ocasión en la campaña, Boston dejó a sus rivales tendidos en el terreno --la mayor cantidad en las mayores.

Josh Simpson (2-2) otorgó bases por bolas a Roman Anthony y Alex Bregman para comenzar la novena entrada. El mexicano Jarren Durán se preparaba para tocar la bola, pero Simpson lo golpeó con un lanzamiento para llenar las bases.

Calvin Faucher entró para enfrentar a Story, quien conectó un rodado que el segunda base no pudo capturar, y el juego finalizó.

El abridor dominicano de los Marlins, Sandy Alcantara, retiró a los primeros 12 bateadores antes de que Story conectara un sencillo para iniciar la quinta entrada.

Alcántara retiró a los siguientes cinco toleteros también, antes de que Anthony recibiera una base por bolas con dos outs en la sexta entrada y anotara para empatar el duelo 1-1 con un doble de Bregman.

El cubano Aroldis Chapman (4-2) lanzó una novena entrada perfecta para llevarse la victoria.

Por los Marlins, el dominicano Agustín Ramírez de 4-0, Otto López de 4-1. El venezolano Javier Sanoja de 1-0.

Por los Medias Rojas de Boston, el mexicano Jarren Durán de 3-0. Los venezolanos Wilyer Abreu de 3-0, Abraham Toro de 3-0, Carlos Narváez de 3-0.