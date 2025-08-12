Astros resisten rally de Medias Rojas y ganan 7-6 con jonrones de Urías y McCormick

El mexicano Ramón Urías conectó tres imparables, incluyendo un cuadrangular de dos carreras, y Chas McCormick bateó su primer jonrón de la temporada mientras los Astros de Houston construyeron una gran ventaja y se mantuvieron para una victoria de 7-6 sobre los Medias Rojas de Boston el lunes por la noche.

El boricua Carlos Correa bateó un sencillo productor para ayudar a los Astros a la victoria después de haber sido barridos en Boston al inicio del mes. Fue su primer juego en casa desde que se reincorporó al equipo en un intercambio de gran impacto desde los Mellizos.

El abridor de Houston, el dominicano Cristian Javier (1-0), tuvo una sólida actuación en su regreso después de estar fuera más de 14 meses tras una cirugía Tommy John. Permitió dos hits y dos carreras en la primera entrada antes de estabilizarse y ceder solo un sencillo en las siguientes cuatro episodios.

El jonrón de dos carreras de Alex Bregman en la primera entrada le dio a Boston una ventaja temprana en su primer juego en Houston desde que dejó a los Astros esta temporada baja.

Houston anotó tres carreras en la tercera para tomar la delantera y consiguió un jonrón que le dio un par más de McCormick en la cuarta y un vuelacercas de dos de Urías en la quinta para poner la pizarra 7-2.

Pero los Medias Rojas anotaron cuatro carreras con dos outs en la séptima entrada, destacadas por jonrones de Abraham Toro y Roman Anthony, para acercarse a una. Bregman conectó un sencillo después de eso, pero Jarren Duran fue eliminado con un rodado para terminar la entrada.

Garrett Crochet de Boston (13-5) permitió siete imparables e igualó un máximo de la temporada con cinco carreras en un mínimo de la temporada de cuatro entradas.

Urías, quien fue adquirido de Baltimore en la fecha límite, se quedó a un triple del ciclo para igualar un máximo de la temporada en hits.

Por los Medias Rojas, los venezolanos Carlos Narváez de 2-0, Wilyer Abreu de 4-0.

Por los Astros, el mexicano Ramón Urías bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y dos producidas; el puertorriqueño Carlos Correa de 4-1 con una anotada y una producida; los dominicanos Jeremy Peña de 4-1 con una anotada, Yainier Díaz de 4-0, Jesús Sánchez de 1-0; el venezolano José Altuve de 4-1; y el hondureño Mauricio Dubón de 3-0.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.