Roger Goodell dice que la NFL acepta revisar cómo Eagles manejaron los coágulos de Hurts

El comisionado de la NFL Roger Goodell dijo que la liga acepta con agrado una investigación sobre la gestión de los coágulos de sangre de Jalen Hurts por parte de los Eagles de Filadelfia, después de que el sindicato de jugadores solicitara una.

Goodell señaló en su conferencia de prensa al final de la reunión anual de otoño de la NFL que el doctor Allen Sills, director médico de la liga, ha revisado los pasos que se siguieron y añadió que el sindicato tenía derecho a pedir una revisión.

Sills ofreció el martes una enérgica defensa del personal médico de los Eagles. A su vez, el vicepresidente ejecutivo Jeff Miller indicó que la liga tenía una buena comprensión del curso de los acontecimientos.

Hurts está en la lista de reserva de lesionados y se espera que se pierda el resto de la temporada después de que un coágulo de sangre en su pantorrilla izquierda se desplazó a sus pulmones. Los Eagles y la agente Nicole Lynn informaron el lunes que Hurts tiene trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales.

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