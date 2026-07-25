Rodríguez y Moreno ayudan a los Diamondbacks a vencer 3-2 a los Nacionales

El estelar Eduardo Rodríguez se recuperó de su peor apertura de la temporada, Gabriel Moreno impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio y los Diamondbacks de Arizona vencieron 3-2 a los Nacionales de Washington la noche del viernes.

El venezolano Rodríguez (9-3) limitó a los Nacionales al jonrón de dos carreras de Dylan Crews en seis entradas. Arizona ganó cuatro seguidos y 10 de 12 mientras lucha por un puesto de comodín de la Liga Nacional.

Paul Sewald trabajó la novena para su 24to salvamento.

El venezolano Moreno rompió el empate 2-2 en la séptima con el elevado de sacrificio. El receptor también conectó un par de sencillos.

El batazo de Crews hacia el jardín entre izquierdo y central igualó la pizarra a dos en la cuarta.

Arizona anotó primero con un squeeze play de seguridad de Tim Tawa que se amortiguó en el césped y recorrió 10 pies por la línea de primera base, lo que permitió anotar a Max Kepler en la segunda entrada. Un rodado para out por elección del fildeador del dominicano Ketel Marte puso el 2-0 más tarde en el inning.

El derecho de los Nacionales Zack Littell (7-8) cargó con la derrota.

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