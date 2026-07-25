Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Rodríguez y Moreno ayudan a los Diamondbacks a vencer 3-2 a los Nacionales

El estelar Eduardo Rodríguez se recuperó de su peor apertura de la temporada, Gabriel Moreno impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio y los Diamondbacks de Arizona vencieron 3-2 a los Nacionales de Washington la noche del viernes.

El venezolano Rodríguez (9-3) limitó a los Nacionales al jonrón de dos carreras de Dylan Crews en seis entradas. Arizona ganó cuatro seguidos y 10 de 12 mientras lucha por un puesto de comodín de la Liga Nacional.

Paul Sewald trabajó la novena para su 24to salvamento.

El venezolano Moreno rompió el empate 2-2 en la séptima con el elevado de sacrificio. El receptor también conectó un par de sencillos.

El batazo de Crews hacia el jardín entre izquierdo y central igualó la pizarra a dos en la cuarta.

Relacionados

Arizona anotó primero con un squeeze play de seguridad de Tim Tawa que se amortiguó en el césped y recorrió 10 pies por la línea de primera base, lo que permitió anotar a Max Kepler en la segunda entrada. Un rodado para out por elección del fildeador del dominicano Ketel Marte puso el 2-0 más tarde en el inning.

El derecho de los Nacionales Zack Littell (7-8) cargó con la derrota.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in