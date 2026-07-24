Locklear y Pfaadt ayudan a Diamondbacks a vencer a Cardenales por 10-6

Tyler Locklear bateó de 4-3 con un jonrón y tres carreras impulsadas, Brandon Pfaadt lanzó seis entradas sólidas y los Diamondbacks de Arizona vencieron el jueves 10-6 a los Cardenales de San Luis.

Arizona conectó 16 hits en la reanudación del juego suspendido por lluvia el 25 de junio. El miércoles, habían logrado su máximo número de la temporada con 17 imparables en casa contra los Atléticos.

Pfaadt (5-1) permitió dos carreras en la primera entrada con cuatro hits consecutivos para abrir el juego, pero luego se serenó y permitió apenas tres hits más.

Arizona ha ganado tres duelos seguidos y nueve de 11.

Los Cardenales anotaron cuatro carreras con dos outs ante Ryan Thompson en la novena entrada.

Locklear conectó un sencillo impulsor por el centro ante Matt Svanson en la octava, después de haber pegado un jonrón de dos carreras —su primero de la temporada— ante Michael McGreevy (4-8) en la cuarta.

El dominicano Ketel Marte fue retirado de la alineación a menos de una hora del primer lanzamiento debido a rigidez en la espalda, después de que originalmente estaba previsto que abriera como primer bate y jugara la segunda base por Arizona.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes