Rodón lidera las Grandes Ligas con su victoria 16 para Yankees que derrotan 8-4 a Astros

Carlos Rodón lanzó seis sólidas entradas para empatar el liderazgo de victorias en las Grandes Ligas con 16, y Trent Grisham conectó su cuadrangular número 30 de la temporada, el número más alto de su carrera en una temporada, y el número 100 de su historia para ayudar a los Yankees de Nueva York a vencer el jueves por la noche 8-4 a los Astros de Houston.

Los Yankees ganaron dos de tres en esta serie, logrando su primera victoria en una serie contra un equipo con un récord ganador desde que barrieron a Seattle del ocho al diez de julio.

Rodón (16-7) permitió tres hits y dos carreras, una de ellas limpia, para empatar con el dominicano Freddy Peralta de Milwaukee en el liderazgo de victorias.

El abridor dominicano de Houston, Cristian Javier (1-2), permitió seis hits y cuatro carreras en cuatro 1/3 entradas.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 1-0 con una anotada. El panameño José Caballero de 2-0 con una producida.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-1 y Jesús Sánchez de 2-1 con una anotada y una producida. El cubano Yordan Alvarez de 5-4 con dos anotadas y dos producidas. El boricua Carlos Correa de 5-2.

