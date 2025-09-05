Stay up to date with notifications from The Independent

Rodón lidera las Grandes Ligas con su victoria 16 para Yankees que derrotan 8-4 a Astros

Associated Press
Jueves, 04 de septiembre de 2025 23:39 EDT
YANKEES ASTROS
YANKEES ASTROS (AP)

Carlos Rodón lanzó seis sólidas entradas para empatar el liderazgo de victorias en las Grandes Ligas con 16, y Trent Grisham conectó su cuadrangular número 30 de la temporada, el número más alto de su carrera en una temporada, y el número 100 de su historia para ayudar a los Yankees de Nueva York a vencer el jueves por la noche 8-4 a los Astros de Houston.

Los Yankees ganaron dos de tres en esta serie, logrando su primera victoria en una serie contra un equipo con un récord ganador desde que barrieron a Seattle del ocho al diez de julio.

Rodón (16-7) permitió tres hits y dos carreras, una de ellas limpia, para empatar con el dominicano Freddy Peralta de Milwaukee en el liderazgo de victorias.

El abridor dominicano de Houston, Cristian Javier (1-2), permitió seis hits y cuatro carreras en cuatro 1/3 entradas.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 1-0 con una anotada. El panameño José Caballero de 2-0 con una producida.

Relacionados

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-1 y Jesús Sánchez de 2-1 con una anotada y una producida. El cubano Yordan Alvarez de 5-4 con dos anotadas y dos producidas. El boricua Carlos Correa de 5-2.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

