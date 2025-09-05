Rays vencen 4-2 a Guardianes y extienden su racha ganadora a siete juegos

Ryan Pepiot ponchó a seis en cinco entradas sin hits y el dominicano Christopher Morel tuvo tres hits y una carrera impulsada mientras los Rays de Tampa Bay derrotaron el jueves por la noche 4-2 a los Guardianes de Cleveland.

Tampa Bay ganó su séptimo juego consecutivo, su récord más longevo de la temporada, y por décima vez en 12 juegos. Con la victoria, los Rays se colocan a dos juegos de Seattle.

Pepiot (11-10) dio dos bases por bolas en la victoria y un intento combinado de juego sin hits se arruinó después de cinco 2/3 entradas cuando el dominicano José Ramírez conectó un sencillo ante Bryan Baker.

El dominicano Junior Caminero, Brandon Lowe y Jake Mangum también consiguieron hits para Tampa Bay.

Logan Allen (7-11) permitió seis hits y cuatro carreras con cuatro ponches en la derrota para los Guardianes, que han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos y se han alejado tres 1/2 juegos en la carrera por el comodín.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.