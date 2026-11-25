Jayson Tatum anotó 28 de sus 41 puntos en la primera mitad y los Celtics de Boston cortaron su racha de cuatro derrotas al vencer la noche del martes por 131-116 a los Wizards de Washington.

Los Celtics encestaron 10 triples durante un segundo cuarto de 46 puntos. Eso le dio a Boston una ventaja de 80-49 al descanso y, aunque Washington recortó la diferencia a cinco con un enérgico esfuerzo en la segunda mitad, los Celtics resistieron.

Los Celtics se mantuvieron invictos en la NBA Cup, y Washington quedó eliminado matemáticamente.

Paul George anotó 28 puntos para Boston, y Neemias Queta sumó 21.

Anthony Davis tuvo 33 puntos y 13 rebotes para los Wizards. Kyshawn George añadió 24 puntos y el novato AJ Dybantsa registró 20 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. Trae Young anotó 17 puntos y repartió 12 asistencias.

Boston se enfrenta a Atlanta el viernes por la noche, y el ganador terminará en la cima de este grupo de la NBA Cup.

Washington vio cortada su racha de tres victorias. Los Wizards no ganan cuatro seguidos desde una seguidilla de seis en enero de 2023.

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