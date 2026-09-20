Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Skip to content

Rodgers y Turner ayudan a Vikings a frenar a Bears 9-3 bajo la lluvia

VIKINGS BEARS
VIKINGS BEARS (AP)

Isaiah Rodgers recuperó un balón suelto y bloqueó un intento de gol de campo en los instantes finales, y los Vikings de Minnesota frenaron a Caleb Williams y a los Bears de Chicago para imponerse 9-3 en un domingo lluvioso.

Aaron Jones corrió para 105 yardas, mientras Minnesota mejoró a 2-0 por primera vez desde que inició la temporada 2024 con cinco victorias consecutivas. Will Reichard pateó tres goles de campo, incluido uno de 39 yardas cuando quedaban 1:09 minutos por jugar.

Williams salió por una lesión en el tendón de la corva derecha a mitad del cuarto periodo en una escapada en territorio profundo de Minnesota, lo que silenció a una empapada multitud de 58.914 personas en Soldier Field. La selección número 1 del draft de 2024 completó 15 de 26 pases para 138 yardas, y además tuvo cinco acarreos para 42 yardas.

Encabezados por Dallas Turner, Minnesota limitó a Chicago a 297 yardas de ofensiva. Turner registró dos de las cuatro capturas de los Vikings, y Byron Murphy Jr. interceptó un pase mal elegido de Williams en el primer cuarto.

Tyson Bagent suplió a Williams y completó un pase a D’Andre Swift para 1 yarda antes de lanzar un pase incompleto en tercera oportunidad. Luego, el entrenador Ben Johnson envió a Cairo Santos para intentar un gol de campo de 23 yardas, pero Rodgers lo bloqueó.

Relacionados

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in