Rodgers y Turner ayudan a Vikings a frenar a Bears 9-3 bajo la lluvia

Isaiah Rodgers recuperó un balón suelto y bloqueó un intento de gol de campo en los instantes finales, y los Vikings de Minnesota frenaron a Caleb Williams y a los Bears de Chicago para imponerse 9-3 en un domingo lluvioso.

Aaron Jones corrió para 105 yardas, mientras Minnesota mejoró a 2-0 por primera vez desde que inició la temporada 2024 con cinco victorias consecutivas. Will Reichard pateó tres goles de campo, incluido uno de 39 yardas cuando quedaban 1:09 minutos por jugar.

Williams salió por una lesión en el tendón de la corva derecha a mitad del cuarto periodo en una escapada en territorio profundo de Minnesota, lo que silenció a una empapada multitud de 58.914 personas en Soldier Field. La selección número 1 del draft de 2024 completó 15 de 26 pases para 138 yardas, y además tuvo cinco acarreos para 42 yardas.

Encabezados por Dallas Turner, Minnesota limitó a Chicago a 297 yardas de ofensiva. Turner registró dos de las cuatro capturas de los Vikings, y Byron Murphy Jr. interceptó un pase mal elegido de Williams en el primer cuarto.

Tyson Bagent suplió a Williams y completó un pase a D’Andre Swift para 1 yarda antes de lanzar un pase incompleto en tercera oportunidad. Luego, el entrenador Ben Johnson envió a Cairo Santos para intentar un gol de campo de 23 yardas, pero Rodgers lo bloqueó.

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