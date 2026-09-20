Angelinos vencen 6-5 en 11 entradas a Mellizos con sencillo con bases llenas y 2 outs

Christian Moore conectó un sencillo dentro del cuadro con dos outs y las bases llenas que rebotó en la pierna del relevista Taylor Rogers para que anotara Zach Neto y dar a los Angelinos de Los Ángeles una victoria el sábado por la noche por 6-5 en 11 entradas sobre los Mellizos de Minnesota.

En la décima, con un out, Royce Lewis, de los Mellizos, conectó un elevado corto hacia el jardín derecho, donde estaba el guardabosques de los Angelinos Josh Lowe. Ben Ross salió en pisa y corre desde tercera, pero el potente tiro de Lowe, tras un bote, llegó a tiempo al receptor venezolano Moisés Ballesteros, quien aplicó un barrido para poner out a Ross en el plato y acabar con la amenaza de Minnesota.

En la octava, el bateador emergente de los Angelinos Adam Frazier conectó un doblete por la línea del jardín derecho ante el relevista venezolano Yoendrys Gómez para impulsar dos carreras y recortar la ventaja de los Mellizos a 5-4.

El relevista de los Angelinos Tayler Saucedo (1-1) se llevó la victoria tras lanzar una entrada sin permitir carreras. Rogers (6-4) cargó con la derrota en 1 2/3 entradas de labor.

El dominicano José Siri, de los Angelinos, conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada.

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