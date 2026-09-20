Tyler Shough y los Saints logran 2 grandes series al final y vencen por 24-17 a los Ravens

Tyler Shough anotó en una jugada de acarreo por el centro en cuarta oportunidad con 1:28 por jugarse, y los Saints de Nueva Orleans remontaron para vencer el domingo 24-17 a los Ravens de Baltimore.

Nueva Orleans (1-1) tuvo primero y gol desde la yarda 2, pero un castigo y un pase incompleto costoso permitieron que Baltimore —con solo dos tiempos fuera restantes— detuviera el reloj después de las dos jugadas siguientes. En cuarta y gol, los Saints optaron por no intentar un gol de campo corto, y se determinó que Shough anotó con un acarreo de 1 yarda. La jugada se mantuvo tras una revisión.

Los Ravens, que no habían conseguido un primero y diez en ninguna de sus dos series ofensivas anteriores, avanzaron hasta la yarda 37 de Nueva Orleans, pero un pase profundo de Lamar Jackson fue interceptado por Julian Blackmon con 13 segundos restantes.

Baltimore tenía ventaja de 17-9 y forzó una serie de tres y fuera con capturas de Trey Hendrickson y Mike Green. Los Ravens recibieron el balón en la yarda 49 de Nueva Orleans al final del tercer cuarto, con la oportunidad de ponerse arriba por dos anotaciones.

Pero Baltimore retrocedió 16 yardas y despejó, y luego los Saints avanzaron para empatar con 9:42 por jugarse gracias a un pase de anotación de 21 yardas de Shough a Chris Olave. Después de un castigo a los Ravens (1-1) que movió la conversión de 2 puntos a la yarda 1, Travis Etienne Jr. entró corriendo con el balón para dejar el marcador 17-17.

Baltimore venció a Indianapolis 41-23 en el debut de Jesse Minter como entrenador, pero en la Semana 2 los Ravens hicieron muchas de las cosas que provocaron el despido del cuerpo técnico de John Harbaugh: se derrumbaron en el cuarto periodo y dejaron escapar otro partido en casa. Baltimore tuvo marca de 3-6 en el M&T Bank Stadium la temporada pasada.

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