Rockies retiran a Hunter Goodman ante Dodgers por contusión en la mano izquierda

El All-Star de los Rockies de Colorado, Hunter Goodman, fue retirado de la alineación la noche del martes para el juego contra los Dodgers de Los Ángeles.

Goodman estaba previsto originalmente como bateador designado. Pero fue descartado debido a una contusión en la mano izquierda. Le hicieron radiografías, que resultaron negativas. Está catalogado como día a día.

Goodman se lesionó la noche del lunes en una derrota 8-7 en 11 entradas en el primer juego de la serie. Se deslizó hacia el plato con lo que habría sido la carrera de la ventaja en la parte alta de la novena. Pero la decisión de quieto fue revertida tras una revisión solicitada por los Dodgers. Goodman comentó que se lastimó la muñeca en la jugada.

Mickey Moniak reemplazó a Goodman como bateador designado, mientras que Braxton Fulford fue titular como receptor, la posición habitual de Goodman.

Goodman consiguió su segunda selección consecutiva al Juego de Estrellas, tras conectar 27 jonrones esta temporada. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes