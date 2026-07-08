Jonrón de 3 carreras de Osuna corona entrada de 5 carreras y Rangers vencen 8-3 a Angelinos

El mexicano Alejandro Osuna conectó un jonrón de tres carreras durante una octava entrada de cinco anotaciones y los Rangers de Texas se despegaron para vencer el martes por la noche por 8-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

El primer jonrón de Osuna en la temporada llegó después de sencillos productores del dominicano Ezequiel Duran y Justin Foscue en una entrada de seis imparables ante Sam Bachman (1-2). Foscue también conectó un jonrón como bateador emergente en la séptima, con el que empató el marcador 3-3.

Peyton Gray (4-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria por los Rangers, que se acercaron a medio juego del líder Seattle en el Oeste de la Liga Americana.

Los Angels, últimos en la clasificación, han perdido siete juegos consecutivos, igualando su racha de derrotas más larga de la temporada.

El abridor de los Rangers, Jacob deGrom permitió un par de carreras con dos outs en el primer episodio con un doble del cubano Jorge Soler.

DeGrom no permitió más carreras, al ceder cinco hits y dos bases por bolas en cinco entradas con 80 lanzamientos.

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