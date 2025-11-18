Huerter y Vucevic encestan triples clave y los Bulls vencen 130-127 a los Nuggets

Kevin Huerter y Nikola Vucevic encestaron triples cruciales en los momentos finales y los Bulls de Chicago superaron un triple-doble de Nikola Jokic para vencer 130-127 a los Nuggets de Denver la noche del lunes.

Los Bulls desperdiciaron una ventaja de 18 puntos en la primera mitad. También dejaron escapar una delantera de 13 unidades en el último cuarto antes de reaccionar tarde para romper una racha de cinco derrotas consecutivas.

Huerter encestó un triple que puso a su equipo por delante con 1:25 por jugar y Vucevic luego amplió la diferencia con otro a 33 segundos del final. Denver tuvo la oportunidad de empatar, pero el tiro de Jokic al sonar la bocina no acertó.

Ayo Dosunmu y Josh Giddey lideraron a seis jugadores de los Bulls con cifras dobles, con 21 puntos cada uno. Giddey también sumó 14 rebotes.

Chicago le propinó a los Nuggets su primera derrota en casa de la temporada en un partido en el que los Bulls tuvieron una ventaja de 66-nueve en puntos desde el banquillo.

Los Bulls no mostraron signos de agotamiento a pesar de llegar a la Ciudad de la Milla de Altura tras una derrota de 150-147 en doble tiempo extra en Utah la noche anterior.

Jokic terminó con 36 puntos, 18 rebotes y 13 asistencias para su octavo triple-doble de la temporada. Estuvo a una asistencia de alcanzar la marca al descanso. Jamal Murray anotó 18 de sus 34 puntos en el último cuarto.

Aaron Gordon sumó 24 unidades para los Nuggets, que vieron interrumpida su racha de siete victorias consecutivas. Denver sigue sin el escolta Christian Braun (tobillo izquierdo).

Los Bulls dejaron fuera a Coby White (distensión en la pantorrilla derecha) después de que jugara 30 minutos y anotara 27 puntos el domingo.

