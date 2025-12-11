Stay up to date with notifications from The Independent

Robert Suárez y los Bravos de Atlanta acuerdan contrato de 45 millones por tres años

AP Noticias
Jueves, 11 de diciembre de 2025 14:46 EST
BRAVOS SUÁREZ
BRAVOS SUÁREZ (AP)

El relevista venezolano Robert Suárez y los Bravos de Atlanta acordaron el jueves un contrato de tres años por 45 millones.

Suárez, dos veces All-Star, recibirá un salario de 13 millones en 2026 y 16 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Donará el 1% de su salario a la Fundación de los Bravos de Atlanta.

El derecho de 34 años tuvo un récord de 4-6 con 40 salvamentos y una efectividad de 2.97 este año y ha acumulado 76 salvamentos en las últimas dos temporadas.

Tiene un récord de 22-13 con una efectividad de 2.91 y 77 salvamentos en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, todas con San Diego.

El lanzador zurdo Ryan Rolison fue colocado en asignación.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

