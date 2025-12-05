Los Whitecaps creen que pueden repetir el éxito ante Inter Miami en la final de la MLS

Vancouver ya superó al Inter Miami en una competencia importante este año, por lo que los Whitecaps sienten que pueden repetir la hazaña en la final de la MLS.

A finales de abril, los Whitecaps aplastaron a Lionel Messi y sus compañeros por 5-1 en el global en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El partido de ida terminó con una victoria de 2-0 para Vancouver en el BC Place, seguida del triunfo por 3-1 en Florida.

“Sólo tenemos que confiar en nuestro juego”, expresó el centrocampista Ryan Gauld. “Ya hemos ido allí antes y también jugamos contra ellos aquí este año, y ofrecimos una gran actuación, obtuvimos dos muy buenos resultados. Así que hemos demostrado que podemos hacerlo cuando hay tanto en juego en una semifinal. Ahora, es la final. Así que tenemos que hacerlo de nuevo”.

En ese momento, Vancouver estaba enrachado y lideraba la liga con apenas una derrota en diez partidos. El delantero Brian White había conseguido seis de sus 16 goles.

Los Whitecaps terminaron segundos en el Oeste detrás de San Diego, el equipo al que vencieron 3-1 en las finales de Conferencia el fin de semana pasado para llegar al partido del sábado en Fort Lauderdale, Florida.

Es la primera vez que Vancouver va por la Copa MLS. Gauld y sus compañeros ya conocen los desafíos que plantea un equipo con Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y el uruguayo Luis Suárez en sus filas.

“Creo que la amenaza que representan es obvia con los individuos que tienen, que pueden hacer una jugada mágica de la nada”, añadió Gauld. “Son el tipo de jugadores que puedes neutralizar durante ocho, nueve minutos, y luego simplemente cobran vida. Así que se trata de mantenerse alerta y luego hacer nuestro trabajo durante los 90, 120 minutos, lo que sea”.

La temporada pasada, los Whitecaps terminaron octavos en la clasificación y derrotaron a Portland en el partido de comodines antes de caer ante LAFC en la primera ronda de los playoffs.

Vancouver se ha clasificado a la postemporada en tres de los últimos cinco años, pero no había avanzado más allá de la primera ronda. Desde que los Whitecaps se unieron a la liga en 2011, lo más lejos que han llegado son los cuartos de final, en 2015 y 2017.

Esta es la primera temporada de Vancouver con el entrenador danés Jesper Sørensen, quien ha mantenido al equipo concentrado en medio de la incertidumbre de una posible venta y la incorporación de una superestrella alemana.

Los propietarios de Vancouver anunciaron a finales del año pasado que el club estaba a la venta. Greg Kerfoot ha sido el dueño desde 2002, cuando formaba parte de la North American Soccer League. Steve Luczo, Jeff Mallett y el exaastro de la NBA Steve Nash se unieron a Kerfoot en 2008 antes de que los Whitecaps se incorporaran a la MLS en 2011. Mallett sugirió en agosto que la estrategia del grupo podría haber cambiado para agregar un nuevo socio.

También está el asunto del estadio. El contrato de arrendamiento de los Whitecaps en BC Place expira a fin de año y no hay mucho movimiento para tener un estadio específico para fútbol. El Comisionado de la MLS, Don Garber, dijo durante su discurso anual sobre el estado de la liga que el equipo está buscando un contrato de arrendamiento más favorable o podría tener que tomar "decisiones difíciles".

Los Whitecaps incorporaron también al ganador de la Copa del Mundo Thomas Müller este verano, después de 17 temporadas con el Bayern Múnich. Pero en lugar de eclipsar a sus compañeros, Müller ha asumido el papel de facilitador.

“No tenemos sólo un jugador, tenemos muchos chicos fuertes, muchas cualidades”, afirmó Müller después de la victoria sobre San Diego. “Tenemos que unirlo todo, y estamos creciendo, estamos aprendiendo. Soy muy feliz de ser parte de esto, de aportar mi experiencia al grupo”.

Sørensen dijo que nunca realmente esperó que los Whitecaps llegaran a jugar por la Copa MLS.

"Pero a medida que avanzaba la temporada, comienzas a ver que tienes la calidad para tal vez llegar lejos", comentó. "Y ahora aquí estamos".

