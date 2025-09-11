Nick Loftin impulsa carrera del empate y anota en el 7mo inning; Reales superan 4-3 a Guardianes

Nick Loftin conectó un sencillo que empató el juego y anotó con un doble del venezolano Maikel Garcia en la séptima entrada, para llevar el miércoles a los Reales de Kansas City a un triunfo de 4-3 sobre los Guardianes de Cleveland.

Kansas City rompió una racha de tres derrotas consecutivas y se colocó a tres juegos y medio de Seattle, que ocupa la tercera y última posición de comodín en la Liga Americana. Los Guardianes están tres juegos detrás de los Marineros.

Cleveland ganaba por 3-2 después de seis entradas y antes de que Loftin impulsara a Tyler Tolbert. Luego, anotó con un línea de Garcia contra la pared del jardín izquierdo frente a Hunter Gaddis.

Tim Herrin (5-4) fue responsable de ambas carreras.

El venezolano Luinder Ávila (1-0) trabajó dos entradas en blanco para obtener la primera victoria en su carrera y el dominicano Carlos Estévez lanzó la novena para su 39no salvamento, con lo que es líder en las Grandes Ligas.

Kyle Manzardo conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y Bo Naylor añadió un sencillo impulsor en la cuarta por Cleveland, que había ganado cinco compromisos seguidos. El batazo de 432 pies de Manzardo contra Jonathan Bowlan fue el más largo de su carrera y su 26to vuelacercas de la temporada.

Vinnie Pasquantino y Jonathan India conectaron sencillos productores por Kansas City. Pasquantino alcanzó las 100 carreras impulsadas por primera vez.

Por los Reales, los venezolanos García de 4-2 con una anotada y una empujada, Salvador Pérez de 4-1.

Por los Guardianes, los dominicanos José RAmírez de 3-1, Ángel Martínez de 2-0 con una anotada. El venezolano Brayan Rocchio de 3-2.