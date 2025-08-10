Richardson, quarterback de Colts, vuelve a entrenamientos 2 días después de dislocarse el meñique

La competencia por el puesto de mariscal de campo de los Colts de Indianápolis estuvo de nuevo en pleno apogeo el sábdo, después de que Anthony Richardson regresó a los entrenamientos.

Su regreso se produce dos días después de que se dislocó el meñique de su mano derecha el jueves, en la derrota por 24-16 ante los Ravens de Baltimore.

Richardson se lesionó en la segunda posesión de Indy cuando el apoyador David Ojabo, sin ser bloqueado, lo lanzó al suelo. Richardson comentó que notó que el meñique estaba doblado en un ángulo irregular cuando se levantó y se dirigió inmediatamente a la línea lateral, donde los entrenadores le colocaron el dedo en su lugar.

Intentó lanzar desde la línea lateral, pero no regresó al partido.

Es el último capítulo en una corta carrera que ha estado plagada de lesiones.

Richardson tiene un récord de 8-7 en 15 partidos de inicio desde que los Colts lo seleccionaron en el cuarto puesto del draft de 2023. Tampoco ha podido terminar otros duelos debido a lesiones y fue enviado a la banca por dos partidos la temporada pasada después de salir de un duelo porque necesitaba un respiro.

Su otro problema; la precisión. Richardson completó el 47,7% de sus pases la temporada pasada, la tasa más baja entre los titulares regulares de la liga, y vio interceptados 13 envíos en su carrera en comparación con 11 pases de touchdown.

La combinación llevó a Indy a firmar al agente libre Daniel Jones con un contrato de un año por 14 millones de dólares en marzo, estableciendo una competencia entre el titular y Jones, quien fue seleccionado en el sexto lugar general por los Giants de Nueva York en el draft de 2019.

Jones fue liberado durante la temporada pasada, menos de dos años después de ser recompensado por llevar a los Giants a los playoffs con una extensión de contrato de cuatro años y 160 millones de dólares.

Jones completó diez de 21 pases para 144 yardas en Baltimore, mientras que Richardson completó dos de tres para 21 yardas.