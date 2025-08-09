Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Grisham conecta jonrón tras perder ventaja y rescata a Yankees que vencen 5-4 a Astros

Associated Press
Sábado, 09 de agosto de 2025 17:17 EDT
ASTROS YANKEES
ASTROS YANKEES (AP)

Trent Grisham conectó un jonrón decisivo en la octava entrada y los Yankees de Nueva York vencieron el sábado 5-4 a los Astros de Houston después de desperdiciar una ventaja de dos carreras.

Grisham rompió un empate a cuatro cuando conectó un lanzamiento en cuenta completa de Bryan King (3-3) hacia el segundo nivel del jardín derecho.

Grisham bateó el jonrón después de que el dominicano Camilo Doval y David Bednar (5-3) combinaran para desperdiciar una ventaja de 4-2 en la octava, cuando los Yankees cometieron dos errores.

El dominicano Luis Gil permitió dos carreras y seis hits en cinco 1/3 entradas, convirtiéndose en el primer abridor de los Yankees en conseguir un out en la sexta desde el 30 de julio. Gil ponchó a siete y caminó a uno después de luchar con su control en su debut de temporada el domingo.

El dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón inicial y el boricua Carlos Correa conectó un sencillo impulsor del empate en la cuarta mientras los Astros perdieron por 17ª vez en 27 juegos.

Relacionados

Por los Astros el dominicano Jesús Sánchez de 4-1 con dos anotadas. El venezolano Jose Altuve de 4-2 con una producida.

Por los Yankees el panameño José Caballero de 3-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in