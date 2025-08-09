Correa conecta sencillo decisivo en la 10ma y Astros se imponen 5-3 a Yankees

El boricua Carlos Correa conectó un sencillo que rompió el empate con un cuadro adelantado ante el alicaído relevista Devin Williams en la décima entrada, y los Astros de Houston se impusieron el viernes 5-3 a los Yankees de Nueva York.

Taylor Trammell añadió un jonrón de dos carreras contra Williams para poner el encuentro 5-2.

Nueva York perdió por sexta vez en siete juegos y cayó a una foja de 3-8 en duelos dirimidos en entradas extra.

Después de que el cerrador Josh Hader (6-2) retiró sin problemas a Aaron Judge, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. en la novena entrada, los Astros necesitaron cuatro lanzamientos para recuperar la ventaja.

El venezolano José Altuve, corredor automático, avanzó a la antesala cuando Williams envió su primer lanzamiento al backstop. Después de que los Yankees adelantaron su cuadro, Correa conectó un cambio de velocidad y depositó la pelota en el jardín central.

Williams (3-5) consiguió dos outs antes de que Trammell conectara otro cambio, con cuenta de 0-1, para colocar la esférica en las gradas del jardín derecho. Williams ha permitido cuatro jonrones en sus últimas ocho apariciones.

El hit de Correa ayudó a que los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, ganaran por tercera vez en cuatro juegos y por décima ocasión en 26 compromisos.

Altuve conectó un jonrón de dos carreras en su tercer turno al bate contra el novato Cam Schlittler para dar a los Astros una ventaja de 2-0.

El abridor de Houston, Hunter Brown, permitió dos carreras y cuatro hits en cinco episodios y un tercio. Llevó un juego de un hit hasta la sexta entrada y retiró a 14 bateadores consecutivos antes de que Ryan McMahon recibiera una base por bolas para preparar el rally de Nueva York.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-0, Jesús Sánchez de 4-1 con una anotada, Yainer Díaz de 5-1 con una anotada. El venezolano Altuve de 4-2 con dos anotadas y dos producidas. Los puertorriqueños Correa de 3-2 con una remolcada, Víctor Caratini de 1-0. El hondureño Mauricio Dubón de 5-1.

Por los Yankees, los dominicanos Jasson Domínguez de 2-0, Amed Rosario de 2-0.