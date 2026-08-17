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Reynolds, Lowe y Yorke impulsan 2 carreras cada uno; Piratas vencen 8-3 a Medias Rojas tras demora

MEDIAS ROJAS-PIRATAS
MEDIAS ROJAS-PIRATAS (AP)

Bryan Reynolds, Brandon Lowe y Nick Yorke impulsaron dos carreras cada uno para que los Piratas de Pittsburgh vencieran el domingo 8-3 a los Medias Rojas de Boston tras una demora de dos horas y media a causa de la lluvia.

Se colocó la lona después de la sexta entrada, a las 3:35 de la tarde hora local (1935 GMT), y el juego se reanudó a las 6:05 (2205 GMT).

Los Piratas ganaron su octava serie consecutiva en casa contra un rival de la Liga Americana, la mejor racha de la franquicia, que se remonta a una barrida de tres juegos sobre Detroit del 21 al 23 de julio de 2025.

Reynolds puso a Pittsburgh en la pizarra primero con un doble impulsor en la primera entrada y anotó cuando Lowe conectó un sencillo.

Reynolds conectó un sencillo productor para encender la tercera entrada de cinco carreras de los Piratas. Lowe añadió su segundo sencillo remolcador y Yorke pegó un sencillo de dos carreras antes de que Henry Davis conectara un elevado de sacrificio que puso el encuentro 7-0.

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Lake Bachar trabajó tres entradas como abridor, permitió dos hits y ponchó a cuatro. Kirby Yates (1-5) consiguió su primera victoria tras ponchar a dos en una séptima entrada sin carreras.

El mexicano Patrick Sandoval (1-2) ponchó a seis pero cargó con la derrota. Permitió siete carreras y nueve hits en cuatro entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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