Arizona sube al relevista Dennis Santana; designa para asignación a Philip Abner
El relevista dominicano Dennis Santana fue ascendido por los Arizona Diamondbacks el domingo antes de su partido contra los Bravos de Atlanta Braves.
El derecho de 30 años se incorpora a su sexto equipo de Grandes Ligas, tras haber jugado con los Dodgers, Rangers, Mets, Yankees y Pirates a lo largo de su carrera de nueve años. El año pasado logró 16 salvamentos con Pittsburgh, pero el mes pasado fue designado para asignación con marca de 2-5, dos salvamentos y una efectividad de 6,05 en 44 juegos.
Luego, Santana se unió al equipo Triple-A de Arizona en Reno con un contrato de ligas menores.
El zurdo Philip Abner, que tenía una efectividad de 6,00 en 13 apariciones, fue designado para asignación por los Diamondbacks.
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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes
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