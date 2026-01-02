Resonancia de Wembanyama no muestra daño en ligamentos pero se perderá el Spurs-Pacers

Los Spurs de San Antonio informan que una resonancia magnética mostró que Victor Wembanyama no sufrió daño en los ligamentos de su rodilla izquierda lesionada por lo que su pívot All-Star no jugará el viernes en Indiana.

Los Spurs dijeron el jueves que el estado de Wembanyama tendrá actualizaciones día a día. No viajó con el equipo para enfrentarse a los Pacers, el peor equipo de la NBA (6-28), y en su lugar rehabilitará la lesión en San Antonio.

Wembanyama sufrió una hiperextensión en su rodilla izquierda con poco menos de 11 minutos restantes en la victoria de San Antonio por 134-132 sobre los Knicks de Nueva York el miércoles.

Wembanyama expresó que se sentía bien después del partido y esperaba jugar el viernes contra los Pacers, pero comentó que el personal médico de San Antonio podría decidir lo contrario dependiendo de las pruebas.

“Es bueno que solo haya sido una hiperextensión”, afirmó Wembanyama. “Debería ser mínimo, sea lo que sea esto”.

Wembanyama se lesionó mientras saltaba para recoger un rebote ofensivo sobre el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns, con 10:32 restantes en la repetición de la final de la Copa NBA. Wembanyama perdió la posesión al aterrizar. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto con un defensor, pero el pie izquierdo de Wembanyama se deslizó hacia adelante.

Wembanyama permaneció en la cancha mientras Nueva York pasaba al ataque. El alero de los Spurs, Kelly Olynyk, cometió una falta intencional para que los Spurs pudieran revisar a Wembanyama. Los guardias de los Spurs, Stephon Castle y De’Aaron Fox, ayudaron a Wembanyama a levantarse antes de que cojeando se dirigiera directamente al vestuario sin ayuda.

Se escuchó a Wembanyama gritar “¡Volveré!” varias veces a los aficionados mientras corría por el túnel hacia el vestuario, agitando enfáticamente las manos hacia abajo.

Wembanyama regresó al banco de San Antonio con 1:22 restantes en el juego sin cojear y observó cómo los Spurs se recuperaban para vencer a los Knicks.

Wembanyama está promediando 24.3 puntos y 11.7 rebotes para los Spurs, líderes de la División Suroeste (24-9).

