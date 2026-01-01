Stay up to date with notifications from The Independent

Defensa impulsa victoria 23-0 de Oregon ante Texas Tech en el Orange Bowl

TAZÓN DE LA NARANJA
Matayo Uiagalelei provocó un balón suelto que llevó a un touchdown de Oregon, Jordon Davison corrió para dos anotaciones y los Ducks, sembrados en el quinto lugar, silenciaron a Texas Tech, con la cuarta mejor ofensiva, con una victoria en los cuartos de final del fútbol colegial el jueves 23-0 en el Orange Bowl

Dante Moore lanzó para 234 yardas y Atticus Sappington pateó tres goles de campo para Oregon (13-1), que jugará contra el ganador del duelo entre el No. 1 Indiana y el No. 9 Alabama el 9 de enero.

El ganador del Peach Bowl volverá a Miami Gardens para el juego del título nacional el 19 de enero.

Texas Tech —que terminó con 12-2— llegó en segundo lugar a nivel nacional en puntos por juego (42.5) y quinto a nivel nacional en yardas por juego (480.3) pero no logró absolutamente nada. Los Red Raiders perdieron el balón cuatro veces, fueron detenidos en cuartas oportunidades en tres ocasiones más y tuvieron cuatro series de tres y fuera.

El quarterback Behren Morton — que completó 18 de 32 pases para solo 137 yardas — fue despojado por Uiagalelei a principios del tercer cuarto en territorio de los Red Raiders. Uiagalelei avanzó profundo en la zona roja y Davison anotó una jugada después para poner el marcador 13-0.

Morton lanzó una intercepción en la zona roja a principios del último periodo y una detención en cuarta oportunidad desde su propia yarda 30 a mitad del cuarto cuarto condenó cualquier posibilidad de remontada para los Red Raiders. Davison se lanzó desde la yarda uno con 16 segundos restantes para cerrar el marcador.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

