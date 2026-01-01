Por primera vez en 20 años el Desfile de las Rosas se realiza bajo una intensa lluvia

Se registró lluvia sobre el icónico Desfile de las Rosas el jueves por primera vez en 20 años, mientras las advertencias de inundación y órdenes de evacuación en el sur de California se unieron a las ráfagas de nieve y temperaturas gélidas en el centro del país para marcar el primer día de 2026.

Bandas de música, carrozas y multitudes de espectadores terminaron empapadas debido a que hubo precipitaciones de entre 2,5 y 5 centímetros cúbicos el Día de Año Nuevo en el 137mo Desfile de las Rosas en Pasadena. Se registró una temperatura de 14,4 grados Celsius al inicio del desfile a las ocho de la mañana

Cientos de miles de personas se reúnen a lo largo de la ruta de casi 10 kilómetros en Pasadena, donde comenzó el desfile de dos horas. Millones más lo ven en la televisión nacional. Los organizadores del Tazón de las Rosas de Pasadena, el grupo que organiza el desfile antes del partido de fútbol colegial, indicó que hicieron solo pequeños cambios para acomodar el clima, como subir las capotas de los convertibles que transportaban al grand marshall Earvin "Magic" Johnson y otras celebridades.

El pronóstico de lluvia para el Desfile de las Rosas, que se realizó en condiciones secas durante 20 años, empeoró mientras avanzaba la semana. El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación para todos los condados de California y un aviso de inundación costera hasta la tarde del domingo a lo largo de gran parte de la costa del Pacífico cerca de San Francisco.

Mientras tanto, los residentes en las áreas más afectadas por los devastadores incendios forestales del área de Los Ángeles del año pasado estaban bajo advertencias de evacuación.

En la ciudad de Nueva York, el sol salió antes de la celebración inaugural del alcalde Zohran Mamdani, pero otras áreas del noreste y medio oeste fueron golpeadas por una tormenta Alberta Clipper y un frente ártico que trajo ráfagas de nieve y fuertes vientos.

Las condiciones variaron ampliamente, desde caída de nieve hasta ráfagas más intensas, de Wisconsin a través del norte de Illinois y Michigan y hacia el norte de Nueva Jersey, el sureste de Nueva York y Nueva Inglaterra.

Aproximadamente una cuarta parte de los vuelos se retrasaron tanto en el Aeropuerto Internacional de San Diego como en el Aeropuerto Logan de Boston, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

___

