Lakers superan la ausencia de Doncic y Reaves con victoria 123-115 sobre Blazers

Deandre Ayton anotó 29 puntos, capturó diez rebotes y bloqueó tres tiros contra su antiguo equipo, liderando a los Lakers de Los Ángeles, que estaban con bajas, a una victoria de 123-115 sobre los Trail Blazers de Portland el lunes por la noche.

Rui Hachimura sumó 28 puntos para los Lakers, quienes no contaron con Luka Doncic ni Austin Reaves después de que ambos jugaran la noche anterior en una victoria de 130-120 sobre Miami.

Nick Smith Jr., quien tiene un contrato dual, encestó un par de triples para ayudar a los Lakers a despegarse en los minutos finales y terminó con 25 unidades.

Deni Avdija anotó 33 puntos para los Blazers, quienes vieron interrumpida su racha de tres victorias.

Los Lakers, que ganaron su cuarto partido seguido, contaban con solo nueve jugadores disponibles. Doncic, quien había anotado 29 puntos, capturado 11 rebotes y repartido diez asistencias contra el Heat, no estuvo disponible debido a la gestión de una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda. La lesión le obligó a perderse tres partidos a principios de esta temporada.

Reaves fue descartado por molestias en la ingle derecha después de haber anotado 26 puntos y dado 11 asistencias contra Miami. Ayton, quien pasó las últimas dos temporadas con los Blazers, fue una decisión de último momento debido a espasmos en la espalda, pero comenzó el partido.

Los Blazers se adelantaron 39-29 en la primera mitad con una contundente clavada de Jerami Grant y llegaron a liderar por hasta 13 puntos, pero los Lakers recortaron la diferencia y se acercaron a 55-52 al descanso.

La bandeja de Hachimura empató el marcador a 66 antes de que la canasta de Marcus Smart los pusiera al frente para culminar una racha de 10-1 a mitad del tercer cuarto.

Los Ángeles estaba arriba 90-86 al entrar en el último cuarto, pero Portland redujo la diferencia a 97-96 con una bandeja de Jrue Holiday. Sin embargo, los Lakers mantuvieron a raya a los Blazers en el tramo final, adelantándose 107-100 con una bandeja de Ayton.

Los Blazers tuvieron dificultades durante todo el partido desde el perímetro, acertando solo nueve de 40 intentos de triples.

