Refsnyder y Rodríguez pegan jonrones de 3 carreras por Marineros, que arrollan 9-1 a Atléticos

Rob Refsnyder y Julio Rodríguez conectaron vuelacercas de tres carreras, mientras que Logan Gilbert lanzó seis entradas en blanco, y los Marineros de Seattle apalearon el miércoles 9-1 a los Atléticos, con lo que completaron una barrida en la serie y treparon al primer lugar del Oeste de la Liga Americana.

Refsnyder conectó un cambio de velocidad en cuenta completa. La pelota recorrió 368 pies hacia el jardín izquierdo, impulsando a J.P. Crawford y Josh Naylor para que Seattle tomara ventaja de 3-0 en la primera entrada.

Colt Emerson pegó su primer triple en las Grandes Ligas en la cuarta entrada, remolcando dos carreras, y Seattle añadió otra anotación por un error de tiro del campocorto boricua de los Atléticos Darell Hernaiz, lo cual amplió la ventaja a 6-0.

Rodríguez cerró la producción ofensiva de los Marineros con su décimo jonrón de la temporada en la parte alta de la octava entrada. El batazo de 418 pies por parte del dominicano entre el jardín izquierdo y el central fue su octavo cuadrangular en el mes de mayo.

La cifra igualó la mayor cantidad que el jugador de 25 años ha conectado en cualquier mes de su carrera en las Grandes Ligas.

Gilbert (3-4) ponchó a seis y permitió cinco hits, además de otorgar dos bases por bolas. El derecho de 29 años realizó 91 lanzamientos, 54 de ellos strikes.

El venezolano Eduard Bazardo y Cooper Criswell trabajaron las últimas tres entradas como relevistas.

Jeffrey Spring (3-6) permitió cinco carreras con seis hits en cinco entradas por los Atléticos. Recetó siete ponches.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes