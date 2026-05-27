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Emerson Hancock guía a Marineros a triunfo 4-1 sobre Atléticos

MARINEROS-ATLÉTICOS
MARINEROS-ATLÉTICOS (AP)

Emerson Hancock permitió un hit en seis entradas, Victor Robles conectó tres imparables y los Marineros de Seattle vencieron el martes 4-1 a los Atléticos.

Josh Naylor y Mitch Garver aportaron dos hits cada uno, y los Marineros sumaron 11 imparables. Se fueron de 10-5 con corredores en posición de anotar y dejaron a ocho en base.

Hancock (4-2) ponchó a tres y dio dos bases por bolas. Consiguió su séptima apertura de calidad de la temporada.

El dominicano José A. Ferrer y Gabe Speier se combinaron para dos entradas de relevo sin permitir carreras, y el mexicano Andrés Muñoz permitió un jonrón de Tyler Soderstrom en la novena.

El quisqueyano Julio Rodríguez produjo una carrera con un sencillo en la cuarta entrada.

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Gage Jump (0-1) permitió nueve hits y cuatro carreras en cinco entradas al debutar en las Grandes Ligas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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