Receptor de Cachorros Miguel Amaya sale en camilla tras lesionarse tobillo en primera base

Un día después de regresar tras una larga ausencia, el receptor Miguel Amaya, de los Cachorros de Chicago, se dirige de nuevo a la lista de lesionados.

El panameño se torció el tobillo izquierdo al pisar la primera base la noche del miércoles en el encuentro contra Toronto.

Amaya fue retirado del campo en un carrito después de la lesión que ocurrió cuando su pie aterrizó de manera irregular en la parte delantera de la base mientras lograba un sencillo dentro del cuadro en la octava entrada.

El pelotero giró en el aire tras el impacto y cayó de espaldas con dolor evidente.

"Nos dimos cuenta rápidamente de que algo estaba bastante mal", dijo el manager de los Cachorros, Craig Counsell.

El cuerpo de atención médica de los Cachorros finalmente levantó a Amaya para colocarlo en un carrito, que lo condujo fuera del campo mientras el jugador sostenía una toalla sobre su rostro. Counsell dijo que las radiografías no revelaron fractura.

"Ya está bastante hinchado", expresó Counsell sobre el tobillo de Amaya después de que los Cachorros vencieron a Toronto por 4-1. "Ingresará a la lista de los lesionados. Es mala suerte, desafortunadamente, y lo vamos a extrañar".

Amaya, de 26 años, fue reincorporado de la lista de lesionados el martes después de estar fuera desde el 25 de mayo debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Bateó para .280 con cuatro jonrones y 25 carreras impulsadas en 27 juegos antes de la lesión.

"Odio ver lo que le pasó", expresó el novato derecho Cade Horton. "Oraciones para él. Es un jugador especial, un gran compañero de equipo".

Reese McGuire entró a correr en lugar de Amaya.

Además de McGuire, los Cachorros también tienen al receptor Carson Kelly en la nómina de 26 peloteros. ___