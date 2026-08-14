Coe advierte sobre injerencia en el deporte: "Políticos en el autobús pero no al volante"

Sebastian Coe tiene un enfoque sencillo para evitar la injerencia política en el deporte mundial.

“El equilibrio consiste en mantener a los políticos en el autobús, pero sin dejarlos que se acerquen al volante”, manifestó Coe el viernes, durante el Campeonato Europeo.

El presidente de World Athletics respondió así a una pregunta de la prensa sobre cómo evitar la agitación política en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Otros temas incluyeron la marginación de los deportistas rusos en el atletismo mundial, el capital privado en el deporte y la crisis de credibilidad de la FIFA tras una polémica anulación de una tarjeta roja en el Mundial.

La FIFA fue criticada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una llamada telefónica al líder del organismo futbolístico, Gianni Infantino, para instar a que se revocara la suspensión por tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun.

El organismo rector del fútbol mundial levantó la suspensión. Trump estará cerca del final de su segundo mandato cuando se celebren los Juegos de Los Ángeles.

Coe, de 69 años y dos veces campeón olímpico, encabezó los comités de candidatura y organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Yo dirigí los Juegos de Londres. Sé que es muy importante tener muy buenas relaciones de trabajo con el gobierno, con los primeros ministros”, señaló Coe, exmiembro electo del Parlamento británico. “La realización de los Juegos depende en gran medida de esas relaciones —con el Tesoro, Defensa, Seguridad Nacional; en nuestro caso, el Ministerio del Interior”.

Pero cuando hay llamadas telefónicas para influir en un asunto deportivo, “depende por completo de la resiliencia de una organización deportiva decir: ‘Escucho lo que dice, pero gracias y buenas noches’”, comentó Coe, al referirse a mantener a los políticos fuera del asiento del conductor.

“Creo que probablemente lo logré bastante bien en Londres. Pero no tener esas relaciones es peligroso. Por supuesto, hay un equilibrio”.

¿Capital privado en el atletismo?

El plan fallido de Infantino, de vender las ganancias del Mundial a inversores de capital privado, ha colocado al presidente de la FIFA en una batalla por conservar su cargo.

Coe dijo que la idea “no es un terreno tan desconocido como la gente tiende a pensar”.

“Durante la última década, el capital privado o los fondos soberanos han estado invirtiendo en el deporte”, afirmó.

Las ambiciones de cada federación miembro están ligadas a su capacidad para generar ingresos, añadió.

“El capital privado es una jugada importante en muchos deportes. Hay federaciones nacionales de atletismo que en este mismo momento sé que están hablando de alianzas con fuentes externas de ingresos, incluido el capital privado”, indicó Coe. “Así es como debe ser, y eso es lo que he animado a nuestras federaciones a considerar”.

Infantino ha reconocido que su propuesta para la FIFA carecía de transparencia.

“De lo que uno quiere asegurarse absolutamente es de que, cuando eso ocurra, su deporte tenga los tipos de gobernanza y los controles y contrapesos, y el tipo de consulta que permita a la gente entender la lógica, la ambición y cómo se ve la ejecución", comentó Coe sobre los inversores privados. "Eso es fundamental”.

Coe señaló que los acuerdos de transmisión y patrocinio de World Athletics vencen en 2029, por lo que buscar fuentes externas de ingresos es “una conversación absolutamente crítica que hay que tener. ... Ese debate se viene dando desde hace dos o tres años, particularmente a nivel de junta ejecutiva”.

Coe defenderá veto contra atletas rusos

Coe planea estar presente en el Tribunal de Arbitraje Deportivo para defender el veto impuesto por World Athletics a los atletas rusos.

El Comité Olímpico Internacional levantó en julio una suspensión del Comité Olímpico Ruso y aconsejó a los organismos de deportes olímpicos que ya no necesitan evaluar a los atletas rusos para darles permiso de competir como neutrales.

Sin embargo, World Athletics precisó que mantendrá la prohibición que impuso poco después de que las fuerzas rusas invadieron Ucrania hace más de cuatro años.

La Federación Rusa de Atletismo ha pedido al TAS, con sede en Suiza, que anule las sanciones.

“Estaré en el Tribunal de Arbitraje (Deportivo) defendiendo nuestra posición”, declaró Coe, quien perdió el año pasado en su intento por convertirse en presidente del COI.

“Seguiremos haciendo lo que creemos que es lo mejor para nuestro deporte”, añadió. “La primacía de una federación internacional para determinar cómo es la elegibilidad en el deporte es la base de la pirámide.

“Cuando hemos acudido al tribunal antes en ocasiones anteriores, ese concepto ha sido respaldado. Esto no trata de política ni de pasaportes. Esto trata de la integridad de la competencia. Ésa es la posición que estaremos defendiendo”.

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