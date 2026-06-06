Reales vencen 3-2 a Mellizos con sencillo impulsor de Witt en la novena
Bobby Witt Jr. conectó un sencillo impulsor con dos outs en la novena entrada para que los Reales de Kansas City remontaran para vencer el sábado 3-2 a los Mellizos de Minnesota.
Con los Reales abajo 2-1, Isaac Collins abrió la parte alta del inning con un sencillo ante Eric Orze (2-2). El corredor emergente Tyler Tolbert se robó la segunda. Josh Rojas intentó tocar la bola para avanzarlo a tercera, pero su toque regresó directo a Orze, quien tiró a segunda demasiado tarde para atrapar a Tolbert, que regresaba a la base.
Kyle Isbel tocó con éxito para avanzar a los corredores una base, y Tolbert anotó con el elevado de sacrificio de Carter Jensen para empatar. Luego Witt remolcó a Rojas con un sencillo al jardín izquierdo.
Minnesota intentó reaccionar en la parte baja, cuando Kody Clemens abrió con un doble ante Alex Lange. Pero Josh Bell y Austin Martin se poncharon, y después de que Victor Caratini recibió un pelotazo, Lange ponchó a Royce Lewis para apuntarse su tercer salvamento de la temporada.
Los Mellizos tomaron ventaja 2-1 en la octava con un jonrón como bateador emergente del venezolano Orlando Arcia, con dos outs, ante Matt Strahm (3-1).
El abridor venezolano de Kansas City, Luinder Avila, lanzó cinco entradas, permitió una carrera con dos hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.
Joe Ryan, de Minnesota, permitió una carrera con seis hits y dos bases por bolas, y ponchó a cinco en seis entradas.
___
Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes
Bookmark popover
Removed from bookmarks