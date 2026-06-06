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Brooks Lee pega jonrón y los Mellizos remontan para vencer 5-3 a los Reales

REALES-MELLIZOS
REALES-MELLIZOS (AP)

Brooks Lee conectó un jonrón para abrir una sexta entrada de cuatro carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron 5-3 a los Reales de Kansas City el viernes por la noche.

Un retraso por lluvia de una hora y 15 minutos pospuso el primer lanzamiento, y Vinnie Pasquantino y Jac Caglianone conectaron dobles productores en la primera entrada para darle a los Reales una ventaja de 2-0.

Lee produjo una en la tercera entrada en una jugada de selección del fildeador para acercar a los Mellizos a una carrera. Abrió la sexta con un jonrón solitario y, a continuación, Josh Bell conectó un doble remolcador.

Bell llegó al plato por un error de Caglianone en los jardines, quien intentaba tirar la pelota a tercera después de que el venezolano Orlando Arcia conectó un sencillo por la línea de foul del jardín derecho y hacia la esquina. Luego Arcia anotó con un lanzamiento descontrolado del abridor de los Reales, Michael Wacha.

Wacha (4-4) lanzó cinco entradas y dos tercios en la derrota, al permitir ocho hits y cuatro carreras limpias. Ponchó a dos.

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Los Reales anotaron otra carrera en la novena, cuando Caglianone anotó con un rodado del venezolano Mikael Garcia.

El lanzador de los Mellizos Zebby Matthews (2-3) trabajó siete entradas y permitió cinco hits. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a dos. Travis Adams consiguió su segundo salvamento del año al realizar 16 lanzamientos en la novena entrada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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